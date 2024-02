Im Dow büssten Honeywell 3,7 Prozent ein, nachdem der Mischkonzern mit seinem Umsatzziel für 2024 die Erwartungen enttäuscht hatte. Zu den gefragtesten Dow-Werten zählten Merck & Co mit plus 2,1 Prozent. Der Pharmakonzern überraschte mit seinen Kennziffern für Umsatz und Überschuss, obwohl hohe Forschungsausgaben die Gewinne deutlich belastet hatten. Spitzenreiter war das Papier von Microsoft mit plus 2,3 Prozent. Die auf Rekordniveau notierende Aktie hatte tags zuvor trotz nach Auffassung von Experten «solider Quartalszahlen» nachgegeben.