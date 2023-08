Die in New York gelisteten Anteilscheine von Baidu zogen um 3,6 Prozent an. Der chinesische Suchmaschinenbetreiber dürfte einem Kreisebericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge davon profitieren, dass China bereits für die laufende Woche die Zulassung erster Tools für Künstliche Intelligenz (KI) ankündigte. Dadurch könnte Baidu in diesem Bereich künftig offen mit dem KI-Spezialisten OpenAI und anderen Branchenriesen wie Microsoft - einem wichtigen OpenAI-Finanzier - sowie dem Google-Mutterkonzern Alphabet konkurrieren.