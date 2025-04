Nach der jüngsten, deutlichen Erholung an den US-Börsen ist die Stimmung am Dienstag zunehmend verhaltener geworden. Moderate weitere Gewinne im frühen Handel bröckelten im Verlauf ab. Die Konjunkturdaten fielen nicht ganz so negativ wie erwartet aus: Die Einfuhrpreise legten im März weniger deutlich zu als am Markt prognostiziert worden war. Zudem zeigte der Empire-State-Index, die erste Stimmungsumfrage im US-Industriesektor in diesem Monat, dass die Abschwächung weitaus weniger deutlich ausfiel als gedacht.