Die wichtigsten US-Aktienindizes haben sich am Dienstag nach einem holprigen Start für verhaltenen Optimismus entschieden. Anleger mussten eine Flut an Quartalsbilanzen auswerten und taten sich zu Beginn schwer damit, aus diesen im Gesamtbild klare Schlüsse zu ziehen. Im Verlauf knüpften die Indizes dann mit wachsenden Gewinnen an ihre jüngste Erholung an.