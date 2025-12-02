Nach dem schwachen Wochenstart haben die Anleger am Dienstag im New Yorker Aktienhandel wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, dessen Leitindex Nasdaq 100 gestützt auf Nvidia -Aktien um 0,65 Prozent auf 25.507 Punkte stieg. Nach seiner Vortagspause nahm er seine Erholung wieder auf. Über 25.600 Zählern erreichte er zwischenzeitlich ein Hoch seit fast drei Wochen.