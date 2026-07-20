Um fast ein Prozent nach oben folgten die Nvidia -Anteile, denn im Chipsektor waren Erholungen generell verbreitet. Nvidia übernahm dadurch wieder die Spitzenposition im Kampf um den Rang als wertvollstes Börsenunternehmen. Am Freitag war es Apple in einem Rekordlauf kurzzeitig gelungen, Nvidia wieder zu überholen, doch nun setzten bei dem iPhone-Hersteller Gewinnmitnahmen ein. Unter den «Magnificent 7» mussten ansonsten noch die Tesla-Anleger Kursverluste hinnehmen.