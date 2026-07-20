Der stärker auf Standardwerte fokussierte Leitindex Dow Jones Industrial stieg nur um 0,2 Prozent auf 52.254 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 7.512 Punkte.
Im Fokus blieb die Lage im Nahen Osten mit ihren Auswirkungen auf die Ölpreise. Die USA haben die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran bombardiert und Teheran reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gab es erstmals seit Tagen aber auch wieder Anzeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung./tih/he
(AWP)