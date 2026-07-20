Nach dem schwachen Freitag starten die US-Börsen am Montag etwas erholt in den ersten Handelstag der neuen Woche. Vor allem gilt dies für den Nasdaq 100 , der vor dem Wochenende wegen KI-Sorgen noch deutlich verloren hatte. Der technologielastige Leitindex legte im frühen Handel um 1,5 Prozent auf 29.002 Punkte zu - unter anderem gestützt auf die Alphabet -Aktie, die von einem Medienbericht über einen neuen Google -Chip zur Steigerung der Effizienz von KI-Modellen profitierte.