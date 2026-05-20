Angesichts des Hypes um Nvidia rückten negativ aufgenommene Geschäftszahlen aus der Handelsbranche in den Hintergrund. Aktien der Heimwerker- und Baumarktkette Lowe's verloren 0,9 Prozent. Hier blieb der Umsatz im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Für Target ging es um 6 Prozent bergab, obwohl der hinter Walmart zweitgrösste Einzelhändler im vergangenen Quartal das stärkste Wachstum seit vier Jahren erzielte.