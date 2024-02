Auf dem Weg zurück in Richtung der erst wenige Tage alten Bestmarken sind die New Yorker Aktienindizes am Freitag nicht mehr voran gekommen. Die Erzeugerpreise waren im Januar in den Vereinigten Staaten etwas stärker gestiegen als erwartet und dies erinnerte die Anleger einmal mehr an die Gefahr, dass die Zinsen vielleicht doch nicht so schnell sinken wie zuletzt erhofft.

16.02.2024 19:46