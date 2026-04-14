In der beginnenden Berichtssaison stehen Grossbanken nach den veröffentlichten Quartalsbilanzen von JPMorgan , Citigroup und Wells Fargo im Blick. JPMorgan notierten knapp im Minus. Die Bank verdiente im ersten Geschäftsquartal im Aktien- und Anleihegeschäft mehr als erwartet, die Prognose für den wichtigen Zinsüberschuss im Gesamtjahr blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien von Citigroup gewannen 1,1 Prozent. Hier lief der Handel mit Festverzinslichen, Rohstoffen und Devisen besser als angenommen. Wells Fargo verloren dagegen 4,7 Prozent, der Zinsüberschuss im ersten Quartal enttäuschte die Anleger.