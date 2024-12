An den US-Börsen bahnt sich am Dienstag für den Dow Jones Industrial der neunte Schwächetag in Folge an. Anders als zuletzt wird er dabei aber von den anderen US-Indizes nach unten begleitet, denn die Nasdaq-Börse legte auf ihrer Rekordrally zunächst eine Pause ein. Anleger verspüren eine gewisse Anspannung am Tag vor der Leitzinsentscheidung.