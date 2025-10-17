An den Börsen war jüngst die KI-Rally ins Stocken geraten, vor einer Woche verschärfte sich plötzlich wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China und dann gab es auch noch die schlechten Nachrichten von US-Regionalbanken. In diesem Umfeld hatten Investoren zeitweise dazu geneigt, Buchgewinne zu realisieren, nachdem KI-, Rüstungs- und Weltraumfantasie in diesem Jahr viele Tech- und Rüstungsaktien hatte stark steigen lassen.