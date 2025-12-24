Die US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den verkürzten Handel gestartet. In Europa blieben viele Handelsplätze hingegen geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen gab es kaum. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der abgelaufenen Woche überraschend gesunken.