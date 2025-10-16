Die US-Börsen haben sich auch am Donnerstag mit einer gemeinsamen Linie zeitweise schwergetan. Nach volatilem Verlauf tendierten die Indizes zuletzt etwas schwächer. Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg und ein anschliessend vereinbartes Treffen in der ungarischen Hauptstadt Budapest spielte am US-Markt allenfalls eine untergeordnete Rolle.