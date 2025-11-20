Die Freude über einen überraschend starken Quartalsbericht des KI-Chip-Spezialisten Nvidia ist am Donnerstag an den US-Börsen im Verlauf verflogen. Die fest in den Handelstag gestarteten wichtigsten Aktienindizes verzeichneten etwa zwei Stunden vor Schluss teils deutliche Verluste. Die Sorgen um eine zu hohe Bewertung vor allem von Papieren mit Bezug zur sogenannten Künstlichen Intelligenz (KI) seien rasch wieder zurückgekehrt, hiess es am Markt. Diese hatten zuletzt für deutliche und anhaltende Verluste insbesondere bei Technologietiteln geführt.