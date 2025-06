An der Börse hiess es dazu, dass grosse Handelskonzerne nun in einem regulierten Markt eigene Stablecoins auflegen könnten, um so Gebühren für die Zahlungsabwicklung über Kreditkarten zu sparen. Das setzte sowohl Paypal als Zahlungsanbieter als auch Visa und Mastercard als Kreditkartenanbieter unter Druck. Die Aktien verloren zwischen drei und knapp vier Prozent.