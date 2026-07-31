Auf Wochensicht zeichnen sich für die drei Leitindizes Gewinne von bis zu einem Prozent ab. Zu Ende geht am Freitag aber auch der Juli mit einem trüben Bild an der Nasdaq. Während der Dow in diesem Monat aktuell 0,3 Prozent gewonnen hat, bleibt für den Nasdaq 100 trotz der jüngsten Erholung ein deutlicher Abschlag von derzeit 6,4 Prozent in den Büchern. Er war zuletzt schwer gezeichnet von Sorgen um den KI-Megatrend.