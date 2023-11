Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an ihre moderaten Gewinne zum Wochenstart angeknüpft. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,21 Prozent im Plus bei 34 168,88 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 4378,90 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,83 Prozent auf 15 280,25 Punkte.

07.11.2023 16:43