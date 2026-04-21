Am US-Aktienmarkt geht es am Dienstag nach dem verhaltenen Wochenauftakt wieder freundlich zu. Kursgewinne, die unter anderem auf einem Kurssprung beim Krankenversicherer Unitedhealth fussten, gab es vor allem im Dow Jones Industrial . Der Leitindex, der seinen Indexkollegen zuletzt ohne Rekorde nachgehinkt war, legte nun besonders deutlich um 0,7 Prozent auf 49.775 Punkte zu. Er erreichte den höchsten Stand seit Mitte Februar.