Am US-Aktienmarkt geht es am Dienstag nach dem verhaltenen Wochenauftakt wieder freundlich zu. Im Dow Jones Industrial waren die Kursgewinne am deutlichsten, was unter anderem auf einem Kurssprung beim Krankenversicherer Unitedhealth fusste. Der Leitindex, der seinen Indexkollegen zuletzt ohne Rekorde nachgehinkt war, legte um 0,4 Prozent auf 49.642 Punkte zu. Bis auf gut 150 Punkte kam er im Verlauf wieder der 50.000-Punkte-Marke näher und erreichte den höchsten Stand seit Mitte Februar.