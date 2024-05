Die neue Börsenwoche steht ganz im Zeichen der anstehenden US-Inflationsdaten. Am Dienstag stehen die Erzeugerpreise auf der Agenda, gefolgt von den Verbraucherpreisen am Mittwoch. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets glaubt, dass die Teuerung dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed auch im April nicht viel näher gekommen sein dürfte. «Dem Markt sollte allerdings schon reichen, wenn der leichte Aufwärtstrend in diesem Jahr gestoppt würde. Andernfalls könnte der derzeit noch im Raum stehende September für die erste Zinssenkung wackeln», so Molnar./edh/he