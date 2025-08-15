Die Aktien des Krankenversicherers UnitedHealth waren im Dow der stärkste Wert mit einem Plus von annähernd 10 Prozent nach umfangreichen Aktienkäufen durch die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway .
Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,55 Prozent auf 23.701 Punkte nach unten. Hier belasteten Kursverluste von 13 Prozent für die Papiere des Chipindustrie-Ausrüsters Applied Materials nach einem enttäuschenden Ausblick.
Im Fokus steht am Freitag das Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, bei dem es zuvorderst um eine Lösung im Ukraine-Krieg geht. Anleger hoffen auf eine Waffenruhe. Mit Ergebnissen dürfte erst nach dem US-Börsenschluss zu rechnen sein./ajx/jha/
(AWP)