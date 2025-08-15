Einen Auftakt nach Mass haben am Freitag die Standardwerte-Indizes am New Yorker Aktienmarkt hingelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial übertraf seine acht Monate alte Bestmarke deutlich und stieg bis auf fast 45.204 Zähler. Zuletzt betrug der Zuwachs 0,31 Prozent auf 45.052 Punkte. Auch der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch, drehte dann aber ins Minus mit zuletzt 0,19 Prozent auf 6.456 Punkte.