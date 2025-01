Wells Fargo übertraf die Erwartungen und sendete optimistische Signale für das gerade angelaufene Jahr. Über den Prognosen lagen auch die anderen drei. Dabei verdiente JPMorgan sogar so viel wie noch nie, doch der Aktienkurs hinkte mit plus 0,5 Prozent dem Zuwachs der anderen Banken hinterher. Goldman Sachs profitierte beim starken Ergebnisanstieg vor allem vom Gewinneinbruch im Jahr davor. Mit plus 5,2 Prozent führten Goldman den Leitindex Dow an.