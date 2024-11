Am Tag der US-Präsidentschaftswahl haben die Anleger an den New Yorker Börsen ihre jüngste Risikoscheu abgelegt. Die wichtigsten Indizes legten im frühen Handel zu. Es werde ein langer und spannender Wahltag, wobei eine anschliessende Hängepartie nicht auszuschliessen sei, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.