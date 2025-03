Die Aktien von Tesla führten die Kursgewinner unter den «Magnificent 7», also den sieben grössten und bedeutendsten Tech-Werten, mit einem Kursanstieg von 9,4 Prozent an. Damit setzten die Aktien des Elektroautobauers ihre jüngste Erholung nach dem massiven Kursverfall der vergangenen Wochen fort und waren Spitzenwert im Nasdaq 100. Die Papiere des Online-Handelsgiganten Amazon erholten sich mit plus 3,3 Prozent von ihrem jüngsten Zwischentief, dem niedrigsten Stand seit Ende Oktober und waren der Spitzenreiter im Dow.