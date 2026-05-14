Cerebras Systems, dessen Übernahme durch Arm Holdings und der japanischen Softbank zuvor gescheitert war, will Nvidia Konkurrenz machen. Die Aktie war mehr als 25-fach überzeichnet, wie Unternehmenschef Andrew Feldman der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. Der erste Kurs lag bei 350 Dollar und damit um 89 Prozent über dem Ausgabepreis von 185 Dollar. Dieser war bereits über der ursprünglichen Spanne von 150 bis 160 Dollar festgelegt worden. Zuletzt notierten die Papiere bei knapp 309 Dollar.