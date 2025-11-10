Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 47.266 Punkte zu. Er erholte sich damit weiter vom tiefsten Stand seit Ende Oktober, den er am vergangenen Freitag bei knapp unter 46.500 Zählern erreicht hatte. Nachdem die Technologiewerte zuletzt besonders stark gelitten hatten, erholte sich deren Kursbarometer Nasdaq 100 am Montag um 1,9 Prozent auf 25.531 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 6.811 Punkte.