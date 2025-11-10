Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte nach fast einer Handelsstunde um 0,3 Prozent auf 47.131 Punkte zu. Er erholte sich damit weiter vom tiefsten Stand seit Oktober, den er am vergangenen Freitag bei knapp unter 46.500 Zählern erreicht hatte. Nachdem die Technologiewerte zuletzt besonders stark gelitten hatten, erholte sich deren Kursbarometer Nasdaq 100 am Montag um 1,9 Prozent auf 25.541 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 6.807 Punkte.