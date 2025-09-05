Die New Yorker Börsen haben am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht überwiegend moderat zugelegt. Dem marktbreiten Aktienindex S&P 500 reichte das schon in den ersten Handelsminuten für einen Rekord - zuletzt behauptete er ein Plus von 0,28 Prozent auf 6.520,09 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,16 Prozent auf 45.693,14 Punkte hoch.