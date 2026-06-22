Der Dow stieg zuletzt um 0,5 Prozent auf 51.826 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 7.526 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,7 Prozent auf 30.632 Punkte nach oben./la/stw

(AWP)