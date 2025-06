Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag in einem international freundlichen Börsenumfeld zugelegt. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte ein weiteres Rekordhoch. Vor allem der optimistische Ausblick von Micron kam bei Experten und auch am Markt gut an, auch wenn die Micron-Aktien selbst ihrer jüngsten Kursrally Tribut zollten. Konjunkturdaten hatten wenig Einfluss.