Cerebras Systems, dessen Übernahme durch Arm Holdings und der japanischen Softbank zuvor gescheitert war, will Nvidia Konkurrenz machen. Die Aktie ist, wie informierte Quellen der Nachrichtenagentur Bloomberg sagten, 20-fach überzeichnet. Der Ausgabepreis wurde auf 185 Dollar und damit über der ursprünglichen Spanne von 150 bis 160 Dollar festgelegt. Auch die Zahl der angebotenen Aktien wurde angehoben. Zuletzt wurde für den bislang grössten Börsengang in diesem Jahr ein erster Kurs von 400 Dollar indiziert./la/he