Die US-Börsen haben am Donnerstag trotz durchwachsener Unternehmens- und Konjunkturnachrichten Gewinne erzielt. Der am Vortag schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial hinkte mit einem Plus von 0,12 Prozent auf 37 852,61 Punkte den anderen Indizes allerdings erneut hinterher. Positiv aufgenommenen Zahlen von IBM und Dow Inc standen neue Negativ-Schlagzeilen von Boeing gegenüber.

25.01.2024 17:10