Von ihren mehrmonatigen Tiefständen am Montag haben sich die drei Indizes deutlich erholt. Vor allem die Angst vor einer US-Rezession nach einer Reihe schwacher Konjunkturdaten hatte am Donnerstag vergangener Woche eine dreitägige Talfahrt ausgelöst. Seit der Stabilisierung am Dienstag sind die New Yorker Börsen auf Richtungssuche. Dem erneuten Rückschlag zur Wochenmitte folgte am Donnerstag dank starker Daten vom Arbeitsmarkt wieder eine kräftige Erholung.