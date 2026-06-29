Dass Verizon an diesem Tag ausserdem aus dem Dow ausschied und der A-Aktie von Alphabet Platz machte, könnte ebenfalls auf die Stimmung drücken. Dagegen nahm Alphabet mit plus 4,8 Prozent den ersten Platz im 30 Werte umfassenden Dow ein. Amazon waren mit plus 3,6 Prozent der zweitstärkste Wert. Nach Angaben von Adobe Analytics erreichten die Konsumentenausgaben bei allen Einzelhändlern in den USA während der «Prime Day»-Tage von Amazon Ende Juni ein Volumen von 26,4 Milliarden Dollar und lagen damit etwas über einer früheren Schätzung.