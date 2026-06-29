Unter den Branchen zog vor allem der Sektor Communication Services Aufmerksamkeit auf sich. Dort herrscht Fusions- und Übernahmefantasie. Auslöser ist zuvorderst Comcast , dessen Aktie um 7,0 Prozent zulegte. Der Konzern plant, sein Mediengeschäft von seinem Kabelfernseh- und Internetgeschäft zu trennen und NBC Universal sowie Sky in ein neues börsennotiertes Unternehmen auszugliedern, um den Unternehmenswert zu steigern. Die Comcast-Aktionäre sollen Anteile an beiden Unternehmen erhalten, hiess es. Die Trennung erfolgt voraussichtlich in einem Jahr und bedarf der Zustimmung des Vorstands sowie der Aufsichtsbehörden. Daraufhin zogen unter anderem die Aktien von Charter Communications und Liberty Broadband um jeweils rund 13 Prozent an.