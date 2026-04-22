Trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg sind am Mittwoch an den US-Börsen wieder Rekorde ein Thema. Die Anleger bleiben, was die geopolitische Lage betrifft, recht entspannt. Kurz vor Ablaufen der Waffenruhe verlängerte US-Präsident Donald Trump die Feuerpause. Vor allem der Technologiesektor hat es den Anlegern derzeit wieder angetan. Anleger mussten auch eine Reihe neuer Geschäftszahlen von Unternehmen auswerten.