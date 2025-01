Am US-Aktienmarkt geht es zu Wochenbeginn vor allem bei Technologiewerten weiter bergauf. Diese knüpften am Montag an ihre deutliche Erholung an, die schon vor dem Wochenende eingesetzt hatte, weil das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) Anfang des neuen Jahres weiterhin ein wesentlicher Treiber der Aktienkurse bleibt.