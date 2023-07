Vor wichtigen Geschäftszahlen grosser US-Technologiekonzerne und der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die Börsen in New York am Dienstag zugelegt. Der Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,25 Prozent auf 35 499,58 Punkte zu. Damit bewegt sich der Leitindex auf dem höchsten Stand seit Anfang Februar. Der marktbreite und aussagekräftigere S&P 500 gewann am Dienstag 0,43 Prozent auf 4574,18 Zähler.

25.07.2023 19:50