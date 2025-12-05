Auf Unternehmensseite machte vor dem Wochenende das Übernahmerennen um das Hollywood-Urgestein Warner Bros. Discovery Schlagzeilen. Gewonnen hat es der Streaminganbieter Netflix , der 27,75 Dollar je Aktie bietet - den Löwenanteil in bar und einen kleinen Teil in eigenen Aktien. Laut der DZ Bank zahlt Netflix einen hohen Preis, doch nach schwächerem Start schafften es die Aktien des Bieters mit 0,6 Prozent ins Plus. Die Warner-Aktien zogen um 3,4 Prozent auf 25,39 Euro an, blieben damit aber wegen kartellrechtlicher Bedenken deutlich unter dem Angebotspreis.