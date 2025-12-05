Auf Unternehmensseite machte vor dem Wochenende das Übernahmerennen um das Hollywood-Urgestein Warner Bros. Discovery Schlagzeilen. Gewonnen hat es vorerst der Streaminganbieter Netflix , der 27,75 Dollar je Aktie bietet - mit dem Löwenanteil in bar. Laut der DZ Bank wird damit ein hoher Preis geboten und so rutschten die Netflix-Aktien um 3,6 Prozent ab. Die Warner-Aktien dagegen zogen um gut fünf Prozent auf 25,83 Euro an, blieben damit aber wegen kartellrechtlicher Bedenken deutlich unter dem Angebotspreis.