Die US-Börsen haben zum Auftakt in die neue, wegen des Erntedankfestes etwas verkürzte Handelswoche an ihren jüngst guten Lauf angeknüpft. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Montag im frühen Handel 0,21 Prozent auf 35 019,37 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte den höchsten Stand seit Januar 2022, zuletzt stand er noch 0,40 Prozent höher auf 15 900,62 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 4525,62 Punkte hoch.

20.11.2023 16:50