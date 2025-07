Erfreuliche Nachrichten kamen von Verizon . Der Telekomkonzern ist nach unerwartet guten Geschäften im zweiten Quartal zuversichtlicher bei seinen Jahreszielen. Neben dem guten Abschneiden in den ersten sechs Monaten sei auch eine günstige Steuerreform für die besseren Aussichten verantwortlich, hiess es. Die Aktien von Verizon zogen an der Dow-Spitze um 5,4 Prozent an.