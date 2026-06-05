Anders als noch am Vortag zeigten sich die Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor am Freitag in der Breite. Chipwerte sanken erneut am stärksten, aber auch im IT- und Softwarebereich gab es für Anleger kaum etwas zu holen. Schlechter als Nvidia war unter den «Magnificent 7» nur Tesla mit 5,4 Prozent Minus. Knapp über der Nulllinie halten konnte sich unter den bedeutendsten Tech-Werten nur Apple .