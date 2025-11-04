Palantir-Papiere büssten zuletzt 6,0 Prozent ein. Laut dem Jefferies-Analysten Brent Thill «sprechen starke Zahlen für sich», aber die Bewertung des Datenanalyse-Spezialisten habe ein extrem anspruchsvolles Niveau erreicht. Die Palantir-Aktien hatten ihr Rekordniveau zuletzt auf mehr als 200-Dollar-Marke nach oben geschraubt, wobei ihr nicht mehr viel für eine Verdreifachung des Kurses in diesem Jahr gefehlt hatte.