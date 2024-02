Die Grundstimmung am US-Aktienmarkt bleibt positiv. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Freitag im frühen Handel zwar um 0,14 Prozent auf 38 672,95 Punkte, blieb damit aber nahe am Rekordhoch. Der breit gefasste S&P 500 schaffte derweil eine weitere Bestmarke; zuletzt stieg er noch um 0,30 Prozent auf 5012,95 Punkte. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,70 Prozent auf 17 907,45 Punkte nach oben. Auch er erreichte einen weiteren Rekord.

09.02.2024 16:49