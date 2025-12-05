Nach der jüngsten Atempause in der Erholungsrally ist es am Freitag an den US-Börsen wieder nach oben gegangen. Anleger blieben mutig vor der Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche, für die mit einer Zinssenkung gerechnet wird. Sie richteten zum Wochenschluss nochmals ihre Blicke auf Wirtschaftsdaten.