An den US-Börsen haben sich die Kurse am Donnerstag nach der feiertagsbedingten Pause kaum noch bewegt. So verzeichnete der Dow Jones Industrial in den letzten 60 Minuten eine bemerkenswerte geringe Handelsspanne von nicht einmal 80 Punkten. Zuletzt gab er um 0,05 Prozent auf 43.227,03 Punkte nach. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel um 0,10 Prozent auf 6033,90 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,14 Prozent auf 21.766,55 Einheiten.