Die Aktien von Echostar und Rocket Lab bekamen mit Gewinnen von 3 beziehungsweise 2,2 Prozent etwas Rückenwind von SpaceX. Tesla-Chef Elon Musk will den Rekord-Börsengang seines Raumfahrt- und Technologie-Unternehmens am 12. Juni über die Bühne bringen. Dabei wolle SpaceX bis zu 80 Milliarden US-Dollar (rund 69 Mrd Euro) bei Investoren einsammeln, schrieb das «Wall Street Journal» unter Berufung auf informierte Personen. Damit wäre es der mit Abstand grösste Börsengang. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg strebt SpaceX bei der Aktienplatzierung eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an.