Steigende Ölpreise belasteten ebenso und vergrössern die Sorgen um eine anziehende Inflation. Die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten für den Monat Juli werfen daher schon ihren Schatten voraus. Es wird ein leichter Rückgang der Inflationsrate auf 3,4 Prozent erwartet. Spekulationen auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres dürften dann zumindest erst einmal nicht weiter angeheizt werden, nachdem diese bereits ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag eingedämmt hatte.